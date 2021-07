Associação pede esclarecimentos ao Governo sobre carros do Estado em excesso de velocidade mostrados pelo CM

Após o(com Matos Fernandes e a comitiva de António Costa a serem 'apanhados' a cometer infrações como excesso de velocidade e a passarem o sinal vermelho), a Associação de Cidadãos Auto-Mobilizados (ACA-M) pediu esclarecimentos ao Governo e a uma série de entidades sobre os casos de membros do executivo a circular a alta velocidade ede que forma estas ações se articulam com a marcha de urgência.A associação pede esclarecimentos à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), sobre "se mantém e divulga anualmente os registos dos autos levantados pelas forças policiais no âmbito de infrações por parte das viaturas oficiais, que tenham alegado seguir em marcha urgente de interesse público; se essas alegações são averiguadas pela ANSR e, caso sejam divulgadas publicamente, onde é possível consultá-las", assim como a PSP e a GNR sobre se "levantam os autos de contra-ordenação rodoviária sempre que presenciam situações de inobservância das regras e os sinais de trânsito por parte das viaturas oficiais".É questionado se a forças de segurança detetaram ou se foi levantado auto de "alegada infração dos veículos da comitiva do Primeiro Ministro, António Costa, detectados em excesso de velocidade, quando circulavam na A1, alegadamente a 200km/h no passado dia 12/7/2021, conforme noticiado hoje [sexta-feira] pela CMTV, assim como sobre o caso de secretárias de Estado a 170 km/h no mesmo dia e do ministro do Ambiente, João Pedro Matos Fernandes, a 200 km/h na A2 sem assinalar marcha de urgência.A missiva é endereçada ao presidente da Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária (ANSR), ao Comandante Geral da Guarda Nacional Republicana, ao Director Nacional da Polícia de Segurança Pública, ao primeiro-ministro António Costa, a Eduardo Cabrita, a Francisca Van Dunem, à Provedora de Justiça, Maria Lúcia Amarale à Inspectora-geral da Segurança Interna, Anabela Leitão Cabral Ferreira.