Bolieiro e Cordeiro já votaram nas eleições legislativas dos Açores

Os principais candidatos à presidência do Governo Regional dos Açores já votaram, este domingo, nas eleições legislativas do arquipélago.O atual presidente do Governo Regional e candidato pela coligação PSD/CDS-PP/PPM, José Manuel Bolieiro, referiu ter conhecimento de uma boa afluência às urnas, afirmando que a ação decorre com "máxima organização, civismo e tranquilidade".