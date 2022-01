Catarina Martins: "PS só quer maioria absoluta para evitar mudanças na saúde e salários"

Catarina Martins, líder do Bloco de Esquerda (BE), foi entrevistada por José Carlos Castro na CMTV, esta quarta-feira à noite. A bloquista sublinhou que o partido vai para a corrida às legislativas com duas prioridades: "a Saúde e o Salário".Catarina Martins acusou o PS de Costa de "só quer maioria absoluta para evitar mudanças na saúde e salários" e realçõu dificuldades no SNS, como a falta de médicos de família, gastos em tarefeiros e horas extraordinárias e falta de capacidade de contratação de profissionais de saúde.A entrevista, que antecipa as eleições legislativas de 30 de janeiro, decorre no CM Jornal das 20h.