Chega rejeita responsabilidades por agressões a jornalista em evento

O Chega descartou qualquer responsabilidade nas agressões de que terá sido vítima um jornalista num evento que contou com a presença de André Ventura na Universidade Católica de Lisboa.

"O CHEGA nega qualquer responsabilidade na organização do evento, bem como na definição das normas de acesso ao mesmo, quer de participantes, quer da comunicação social", referiu o partido em comunicado, emitido esta quarta-feira.





O jornalista do Expresso relatou ter sido agredido depois de lhe terem perguntado várias vezes se tinha autorização para estar no local. Dois jovens terão prendido os seus movimentos e forçaram a sua saída do evento.O partido rejeitou também qualquer responsabilidade pela expulsão do jornalista. "Como convidado, não é da competência [do Chega] definir quem pode estar ou não presente".A nota esclarece ainda que o evento, depois da entrada da comitiva do Chega, "ficou nas mãos dos anfitriões, sendo os mesmos responsáveis pela acreditação dos presentes e pela definição das regras de quem podia e não podia assistir ao evento".