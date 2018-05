Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Carlos César reeleito presidente com 96,3% dos votos

Político recebeu um forte aplauso da sala, ainda não completamente cheia, quando foi lido o seu nome.

Por Lusa | 10:53

O deputado e líder parlamentar socialista Carlos César foi este sábado reeleito presidente do PS com 96,3% dos votos, anunciou a Comissão Organizadora do Congresso.



Os resultados da eleição foram anunciados no recomeço dos trabalhos do 22.º Congresso do PS, pelas 10h35, e que decorre até domingo na Batalha (Leiria).



Não foram anunciados os números absolutos das várias eleições, mas apenas percentagens, tendo Carlos César sido eleito com 96,3% dos votos a favor e 3,7% dos votos em branco.



A Mesa do Congresso foi eleita com 96,29% dos votos, a Comissão de Honra com 96,9% e a Comissão de Verificação de Poderes foi eleita com 96,55% dos votos.



Carlos César recebeu um forte aplauso da sala, ainda não completamente cheia, quando foi lido o seu nome.