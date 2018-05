Carlos César volta a candidatar-se a presidente do PS

Recandidatura de Carlos César tem como primeiros subscritores o atual António Costa, Jorge Sampaio e Eduardo Ferro Rodrigues.

Por Lusa | 11:04

O líder parlamentar socialista, Carlos César, formalizou esta quarta-feira a sua candidatura ao lugar de presidente do PS, cargo que ocupa desde novembro de 2014 e que será votado pelos delegados ao Congresso no sábado de manhã.

Fonte oficial socialista adiantou que a recandidatura de Carlos César tem como primeiros subscritores o atual secretário-geral do PS, António Costa, e os antigos líderes deste partido Jorge Sampaio e Eduardo Ferro Rodrigues.



Estão ainda entre os primeiros subscritores da recandidatura de Carlos César o ex-candidato presidencial Manuel Alegre, a secretária-geral adjunta do PS, Ana Catarina Mendes, a antiga ministra Maria de Belém e o presidente do Governo Regional dos Açores, Vasco Cordeiro.



Assinam igualmente a recandidatura de Carlos César o presidente da Associação Nacional dos Municípios Portugueses, Manuel Machado, o presidente da Associação Nacional de Freguesias, Pedro Cegonho, o candidato derrotado à liderança do PS nas últimas "diretas", Daniel Adrião, o líder da Juventude Socialista, Ivan Gonçalves, a presidente do Departamento Nacional das Mulheres Socialistas, Elza Pais, e o fundador do PS Alberto Arons de Carvalho.



De acordo com os estatutos do Partido, o presidente do PS será eleito por voto secreto, no sábado de manhã, pelos delegados ao 22º Congresso Nacional do PS, que se realiza na Batalha, distrito de Leiria.