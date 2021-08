Conquista do poder pelos talibãs é "humilhante derrota" para EUA e NATO, diz PCP

O PCP considerou esta terça-feira que a conquista do poder no Afeganistão pelos talibãs é "uma clara e humilhante derrota" para os EUA, a NATO e os "cúmplices" da "estratégia de guerra e ocupação, incluindo sucessivos governos" de Portugal.

"Os recentes acontecimentos no Afeganistão, incluindo a entrada dos talibãs em Cabul [capital afegã], independentemente da sua evolução futura, constituem uma clara e humilhante derrota para os EUA, a NATO [Organização do Tratado do Atlântico Norte] e todos quantos participara e foram cúmplices com a sua estratégia de guerra e ocupação, incluindo sucessivos governos portugueses", dá conta um comunicado divulgado pelo PCP.

O partido acrescentou que "mais de 40 anos de ingerência e agressão dos EUA e seus aliados no Afeganistão, dos quais 20 anos de invasão e ocupação, são responsáveis por centenas de milhares de mortos".