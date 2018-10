Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Conselho de Ministros formaliza proposta de José Nunes da Fonseca como CEME

Nunes da Fonseca vai ser empossado no cargo de CEME às 19h00 desta sexta-feira no Palácio de Belém.

17:03

O Conselho de Ministros extraordinário desta sexta-feira decidiu propor ao Presidente da República o tenente-general José Nunes da Fonseca para novo Chefe do Estado-Maior do Exército, assim como a correspondente promoção a general.



O primeiro-ministro, António Costa, tinha já anunciado esta sexta-feira, em Bruxelas, o nome do substituto de Rovisco Duarte como chefe do Estado-Maior do Exército, tendo então adiantado que esta tarde decorreria um Conselho de Ministros eletrónico, de forma a que o nome seja formalmente proposto ao Presidente da República.



"O Conselho de Ministros deliberou propor a Sua Excelência o Presidente da República a nomeação do Tenente-General José Nunes da Fonseca para o cargo de Chefe do Estado-Maior do Exército, bem como a correspondente promoção ao posto de General", pode ler-se no comunicado, a que a agência Lusa teve acesso.



Segundo o mesmo comunicado, "foi ouvido o Chefe do Estado-Maior-General das Forças Armadas e obtido parecer favorável do Conselho Superior do Exército".



Nunes da Fonseca vai ser empossado no cargo de CEME às 19h00 desta sexta-feira no Palácio de Belém, de acordo com uma nota colocada no 'site' da Presidência da República na Internet.



A mesma nota de Belém adiantava que Marcelo Rebelo de Sousa aceitou a proposta de nomeação de Nunes da Fonseca como CEME.