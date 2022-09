Pedro Nuno Santos reage a críticas e acusa PSD de estar "nervoso"

O ministro das Infraestruturas e Habitação, Pedro Nuno Santos, respondeu esta terça-feira às críticas dos sociais-democratas dizendo que alguns partidos têm "mais credibilidade do que outros", considerando que o PSD está "nervoso".

"Os partidos não são iguais, as críticas não são iguais e alguns têm mais credibilidade do que outros", disse Pedro Nuno Santos, durante a conferência de imprensa conjunta para detalhar o pacote de medidas para apoio aos rendimentos das famílias para atenuar os efeitos da inflação, no Ministério das Finanças, em Lisboa, quando questionado sobre as críticas da oposição às medidas.

Para o governante, o PSD está "nervoso" e "não quer ficar atrás" do Governo, o que o leva a passar "por cima do que é o histórico" da direção do partido.

"Se o PCP e o Bloco de Esquerda têm uma relação com os compromissos europeus e uma visão do impacto da política económica nacional em matéria de dívida e défice diferente da nossa e da do PSD torna mais fácil compreender as suas críticas, a partir do ponto em que eles partem", disse Pedro Nuno Santos.

Por outro lado, disse, "já é mais difícil perceber o ponto de partida das críticas do PSD, a não ser que tenham revisto aquela que é a sua relação com os compromissos europeus em matéria de dívida pública e défice orçamental".

"Temos assistido nas últimas semanas uma inconstância, que ainda dá menos credibilidade às críticas", disse o ministro.

"Começaram com um pacote de mil milhões [de euros], perceberam que se calhar era pouco passaram para um pacote de 1.500 milhões, agora dizem que nos ficamos aquém. Isso obviamente também não dá credibilidade à crítica", vincou.

Além do ministro das Infraestruturas e Habitação participaram nesta conferência de imprensa, em Lisboa, os ministros das Finanças, Fernando Medina, do Ambiente e da Ação Climática, Duarte Cordeiro, e a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.