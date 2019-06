Deputada Ana Mesquita e jornalista Alfredo Maia na lista da CDU pelo Porto

A deputada Ana Mesquita, eleita nas últimas legislativas por Lisboa, e o ex-presidente do Sindicato dos Jornalistas Alfredo Maia são os segundo e terceiro candidatos da CDU pelo Porto nas eleições de outubro, anunciou este sábado a coligação.Estes nomes juntam-se ao da cabeça-de-lista Diana Ferreira, atual deputada de 38 anos, que já era conhecido.A Coligação Democrática Unitária (CDU) - que junta o PCP e o partido ecologista Os Verdes - divulgou este sábado os dez candidatos pelo círculo eleitoral do Porto às eleições legislativas de 06 de outubro.Em segundo lugar, pelo Porto, a CDU candidata Ana Mesquita, arqueóloga de 40 anos. Atualmente é deputada na Assembleia da República, tendo sido eleita em 2015 pelo círculo de Lisboa. Integra a Comissão de Educação e Ciência e a Comissão de Cultura, Comunicação, Juventude e Desporto.O terceiro candidato da CDU pelo Porto, é o jornalista Alfredo Maia, de 57 anos, atualmente no Jornal de Notícias. O candidato apresenta-se como independente.Alfredo Maia foi presidente do Sindicato de Jornalistas entre 2000 e 2014, sendo atualmente membro do Conselho Deontológico. É deputado muinicipal da CDU na Assembleia Municipal da Maia.Já se tinha candidatado anteriormente a deputado pelo PCP pelo círculo do Porto. Nas eleições de 2015, ocupou o sexto posto da lista.Nas legislativas de outubro de 2015, a coligação PCP-PEV elegeu um total de 17 deputados (8,27% dos votos), sendo que três foram pelo Porto.Então, o cabeça de lista pelo Porto foi Jorge Machado, de 43 anos, que desta vez encabeça a lista de Viana do Castelo, um círculo difícil para a coligação.Ainda segundo a informação divulgada pela CDU, no quarto lugar da lista do Porto surge Ângela Moreira, enfermeira de 60 anos, atualmente deputada do PCP na Assembleia da República, e no quinto lugar aparece Joana Rodrigues, empregada bancária de 38 anos, dirigente do STEC - Sindicato dos Trabalhadores das Empresas do Grupo Caixa, da União de Sindicatos do Porto e da direção nacional da Comissão para a Igualdade entre Mulheres e Homens da CGTP.No sexto lugar está Cristiano Ribeiro, médico de 63 anos, eleito na Assembleia Municipal de Paredes e membro da direção sub-regional do Vale do Sousa e Baixo Tâmega do PCP, e no sétimo lugar Afonso Ferreira, jurista de 22 anos, que é membro do Conselho Nacional de "Os Verdes" e da direção da Ecolojovem - "Os Verdes".Nos três lugares seguintes estão Marta Macedo, engenheira do ambiente de 38 anos (8.º lugar), Tiago Oliveira, operário metalúrgico de 38 anos (9.º lugar), e Jaime Torga, responsável do PCP no distrito do Porto de 40 anos (10.º lugar).A CDU tem vindo a divulgar os cabeças de lista às eleições legislativas de 06 de outubro próximo.Em Lisboa, a lista será liderada pelo secretário-geral do PCP, Jerónimo de Sousa.João Oliveira, o atual líder parlamentar do PCP, vai voltar a encabeçar a lista da CDU pelo círculo eleitoral de Évora, o deputado João Dias voltará a concorrer por Beja, Manuel Pires da Rocha irá encabeçar a lista por Coimbra, Ana Leitão irá concorrer por Castelo Branco e Herlanda Amado será cabeça de lista pela Madeira.Carla Cruz encabeça em Braga, Jorge Machado em Viana do Castelo (que em 2015 foi cabeça de lista pelo Porto), Tiago Raposo por Faro (substituindo como cabeça-de-lista algarvio o atual deputado e professor universitário Paulo Sá) e António Filipe por Santarém. O experiente parlamentar e vice-presidente da bancada comunista está há nove legislaturas na Assembleia da República.Miguel Viegas, que foi deputado ao Parlamento Europeu no mandato 2014/2019, irá concorrer pelo círculo eleitoral de Aveiro e, por Setúbal, a CDU irá apresentar Francisco Lopes, da Comissão Política e do Secretariado do Comité Central do PCP.A deputada do partido ecologista "Os Verdes" Heloísa Apolónia será cabeça de lista por Leiria, onde a CDU não elegeu ninguém em 2015, em vez do seu habitual círculo eleitoral de Setúbal. A dirigente e "Os Verdes" Manuela Cunha vai encabeçar a lista da coligação pelo distrito de Portalegre.Esta quinta-feira, o secretário-geral do PCP recusou a ideia de existirem afastamentos ou dispensas de alguns deputados mais visíveis das listas de candidatos da CDU às eleições legislativas, reiterando "confiança" para a "batalha" de outubro.Em causa estão nomes como o da dirigente de "Os Verdes" Heloísa Apolónia ou dos parlamentares comunistas Rita Rato e Jorge Machado, por exemplo, que deixaram de constar em lugares anteriormente considerados elegíveis para concorrerem por círculos eleitorais em que a coligação não tem conseguido lugares no parlamento, como Leiria, Europa ou Viana do Castelo, respetivamente.