Deputada do PS elogia ministra lésbica e é criticada pela oposição

Graça Fonseca já era parte integrante do governo de António Costa como secretária de Estado da Modernização Administrativa.

21:01

A deputada do PS, Isabel Moreira, enalteceu a escolha de Graça Fonseca para a pasta da Cultura como sendo a "primeira Ministra lésbica fora do armário em Portugal" e foi criticada nas Redes Sociais.







A distrital do PSD também reagiu às declarações da deputada lamentando que para Isabel Moreira a orientação sexual seja "critério de escolha".



Os comentários à publicação levaram Isabel Moreira a escrever nova publicação sublinhando que Graça Fonseca foi escolhida pela sua "competência, rigor, inteligência e seriedade.





