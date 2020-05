Direção do PS critica militante Ana Gomes

O secretário-geral adjunto do PS, José Luís Carneiro, classificou esta terça-feira como "inaceitáveis" as afirmações da antiga dirigente socialista Ana Gomes, que criticou a forma como o partido está a conduzir o dossiê presidenciais. A ex-eurodeputada considerou "lamentável e deprimente" a forma como o primeiro-ministro, António Costa, relançou Marcelo Rebelo de Sousa para Belém, durante uma visita à Autoeuropa.Nos últimos dias, Ana Gomes não só criticou António Costa, que é também secretário-geral do PS, como se insurgiu por o presidente do partido, Carlos César, ter remetido o congresso dos socialistas para o primeiro trimestre de 2021, já depois das eleições para a Presidência da República."Essas críticas não podem ser aceites e têm de ser repudiadas. Tenho uma relação de estima pessoal e de amizade com Ana Gomes, mas, como é evidente, o PS tem os seus órgãos próprios, que se têm reunido regularmente", disse, citado pela Lusa, José Luís Carneiro.Na opinião do mesmo dirigente, "a crítica de Ana Gomes é inaceitável, porque o PS tem sido um garante das liberdades cívicas, políticas e democráticas neste País, tanto no plano do Estado como também na sua vida interna".No início da semana, Ana Gomes afirmou que tem de refletir se irá candidatar-se à corrida da Belém, porque "o candidato do regime [Marcelo Rebelo de Sousa] vai polarizar a sociedade" e "facilitar a vida dos extremos, num momento em que temos aí a extrema-direita organizada".Marcelo Rebelo de Sousa reagiu à acusação de Ana Gomes, afirmando que, pelo seu percurso e pelo juramento que fez ao assumir funções, não é certamente contra o regime, e defendeu que de outro modo não podia ser Presidente da República.