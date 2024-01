Direção e Comissão Política do PS aprovados com votações superiores a 90%

A Comissão Nacional do PS aprovou este sábado, em Coimbra, com votações superiores a 90%, a proposta do secretário-geral, Pedro Nuno Santos, para o Secretariado Nacional e a lista única concorrente à Comissão Política dos socialistas.

Segundo fonte oficial dos socialistas, a proposta de Pedro Nuno Santos para o Secretariado Nacional, o órgão de direção deste partido, obteve 91,6% dos votos.

Já a lista para a Comissão Política do PS foi aprovada com 92,4% dos votos - uma lista com 65 efetivos que resultou de um acordo da equipa de Pedro Nuno Santos com os seus adversários na corrida à liderança dos socialistas, José Luís Carneiro e Daniel Adrião. Por esse acordo, o ministro da Administração Interna indicou 35% dos membros e Daniel Adrião dois.

A lista para a Comissão Política foi apresentada aos jornalistas, tendo entre os primeiros três nomes Álvaro Beleza, que apoiou Pedro Nuno Santos, e o secretário de Estado da Presidência, André Moz Caldas, que coordenou a moção de José Luís Carneiro.

Integram a Comissão Política do PS o presidente da Assembleia da República, Augusto Santos Silva, ministros como Ana Catarina Mendes ou Fernando Medina, o presidente do Conselho Económico e Social, Francisco Assis, a autarca Inês de Medeiros ou o antigo ministro José António Vieira da Silva.

João Soares, Jamila Madeira, José Manuel dos Santos, Manuel Pizarro e Maria Antónia Almeida Santos também integram este órgão, que, dentro em breve, terá de aprovar a versão final das listas de candidatos a deputados do PS às próximas eleições legislativas.

Ao contrário do que se esperava, o antigo ministro e atual eurodeputado socialista Pedro Silva Pereira figura apenas entre os suplentes da Comissão Política. Uma das novidades é a presença de Pedro Costa, presidente da Junta de Campo de Ourique em Lisboa e filho do primeiro-ministro entre os efetivos deste órgão.