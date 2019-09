Catarina Martins quer pôr emergência climática na linha com aposta na ferrovia

A comitiva do BE trocou esta quinta-feira a estrada pela comboio, com a líder Catarina Martins a garantir que o partido não se limita à preocupação com a emergência climática, mas apresenta uma estratégia de investimento na ferrovia.

De manhã bem cedo, na estação ferroviária de Faro, Catarina Martins e a restante comitiva chegou a ter que esperar que as portas do Intercidades abrissem, para poder ocupar os seus lugares, uma tarefa dificultada pelo facto de a porta da carruagem 23 estar avariada.

Lugares ocupados para a ligação entre Faro e Entrecampos, em Lisboa, que durou mais de três horas, e o comboio lá arrancou, apesar de um ligeiro atraso, uma viagem durante a qual a líder do Bloco de Esquerda falou aos jornalistas.