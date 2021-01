O reforço das medidas para conter o elevado nível de contágio que está a afetar o País divide os candidatos da Iniciativa Liberal (IL), Tiago Mayan Gonçalves, e do partido RIR, Vitorino Silva.O primeiro critica as medidas de “caráter geral” adotadas no âmbito do estado de emergência. O segundo defende uma paragem de todos os setores da economia ao mesmo tempo.