Encontro de Marcelo e Lula leva manifestantes pró e contra presidente eleito do Brasil a reunirem-se à porta de Belém

Vários manifestantes, uns apoiantes de Bolsonaro e outros de Lula da Silva, encontram-se, esta sexta-feira, no exterior do Palácio de Belém, em Lisboa, onde estão reunidos o chefe de Estado português, Marcelo Rebelo de Sousa, o presidente de Moçambique, Filipe Nyusi, e o presidente eleiro do Brasil, Lula da Silva.Segundo avança o jornal Observador, a PSP teve que formar barreiras de segurança para separar os grupos rivais. Se do lado de Bolsonaro, os manifestantes gritavam "Lula Ladrão", do outro, apoiantes de Lula da Silva respondiam "Aceite a vitória".

A reunião entre os três chefes de estado não estava prevista. Marcelo Rebelo de Sousa recebeu primeiro Filipe Nyusi, pelas 15 horas, e ia depois receber Lula da Silva, às 17 horas.



No entanto, o encontro com Filipe Nyusi prolongou-se, tendo Lula da Silva chegado cerca de 20 minutos antes da hora marcada. Nessa altura, foi anunciado aos jornalistas presentes no local que os três se iriam reunir.