Comércio mais fechado ao fim de semana e mais concelhos no mapa de risco devido à Covid-19. Saiba quais

Após reunião do Conselho de Ministros desta quinta-feira, António Costa anunciou novas medidas ao País e atualizou a lista de concelhos de risco.O primeiro-ministro começou por sublinhar que a "situação é grave, mais crítica do que aquela que vivemos no início da pandemia".Destacou que as medidas atuais "menos intensas e concentradas no fim de semana" de forma a "asseguarar a continuidade" do presente ano letivo e perturbar minimamente "atividade económica".Sobre a polémica com os espaços comerciais, criticou António Costa "horários e promoção de venda agressiva para venda de bens não essenciais" e anunciou que

"A regra é tudo fechado", disse o chefe do Governo em conferência de imprensa após a reunião do Conselho de Ministros.

Os restaurantes só podem funcionar a partir das 13:00 para entrega ao domicílio, explicou o primeiro-ministro.

Concelhos de Risco: os que entram e os que saem

apesar da exceções serem os estabelecimentos que já praticavam horário de abertura anterior às 08h00Reavaliada a cada 15 dias pelo Governo, a lista de concelhos com risco elevado de transmissão da covid-19 é definida de acordo com o critério geral do Centro Europeu de Prevenção e Controlo das Doenças (ECDC) de "mais de 240 casos por 100 mil habitantes nos últimos 14 dias", e considerando a proximidade com um outro concelho nessa situação e a exceção para surtos localizados em municípios de baixa densidade.

Manteigas

Freixo de Espada à Cinta

Figueira de Castelo Rodrigo

Coruche

Seia

Proença-a-Nova

Monforte

Vieira do Minho

Mealhada

Celorico da Beira

Castro Daire

Arronches

Nelas

Vila Nova de Foz Côa

Mora

Torre de Moncorvo

Mêda

Mangualde

Salvaterra de Magos

Pampilhosa da Serra

Ourém

Vila do Bispo

Penela

Miranda do Douro

Albergaria-a-Velha

Águeda

Oliveira do Bairro

Arganil

Grândola

Resende

Mira

Ílhavo

Abrantes

Boticas

Coimbra

Almeida

Cantanhede

Almeirim

Ferreira do Alentejo

São Pedro do Sul

Estarreja

Faro

Cuba

Mirandela

Campo Maior

Miranda do Corvo

Alcanena

Ponte de Sor

Condeixa-a-Nova

Arcos de Valdevez

Montalegre

Montemor-o-Velho

Crato

Viseu

Reguengos de Monsaraz

Vagos

Penalva do Castelo

Sousel

Évora

Penamacor

Murtosa

Lamego

Vila Real de Santo António

Albufeira

Carrazeda de Ansiães

Elvas

Vila Nova de Paiva

Alvaiázere

Tábua

Portalegre

Portimão

Ansião

Tavira

Lagos

Aljustrel

Anadia

Sátão



Medidas diferentes para cada 'escalão' de concelhos de risco a partir de 24 de novembro

Relativamente às medidas aplicadas aos concelhos identificados com risco elevado, António Costa defendeu a diferenciação das medidas, através do "escalonamento" destes territórios.

Essa diferenciação, acrescentou, vai ser proposta pela ministra da Saúde, de forma a que as medidas específicas de cada 'escalão' entrem em vigor em 24 de novembro.



Lista de exceções para estabelecimentos comerciais

- Farmácias;

- Clínicas e consultórios;

- Estabelecimentos de venda de bens alimentares com porta para a rua até 200 m2;

- Postos de combustível

Apoio aos restaurantes de 20% da quebra de faturação nos fins de semana

António Costa anunciou um apoio aos restaurantes de 20% sobre as quebras de faturação dos próximos dois fins de semana, receitas que deverão ser comparadas à media dos fins de semana entre janeiro e e outubro deste ano.



"A partir do próximo dia 25, através do balcão 2020, os proprietários de restaurantes, poderão comunicar qual foi receita efetiva dos dois próximos fins de semana, e o apoio será 20% da receita destes fins de semana, pela média da faturação ao fim de semana entre janeiro e outubro", explicou o primeiro-ministro.



Costa considera que houve "equívocos" sobre as medidas e critica foco nas exceções

O primeiro-ministro afirmou que as medidas de limitação de circulação tomadas pelo Governo no âmbito do estado de emergência geraram "equívocos", abrindo a porta a um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra.

"É manifesto que o esforço de equilíbrio do Governo - seguramente por deficiência da nossa comunicação - gerou equívocos e abriu a porta, por um lado, a que tenha havido um excesso de concentração nas exceções e uma desvalorização da regra", declarou António Costa no final do Conselho de Ministros.

O primeiro-ministro lamentou que, ao longo da última semana, se tenha vindo a assistir "a uma espécie de concurso para ver onde está a exceção para não cumprir a regra de se ficar em casa".

"Há criatividade quanto a horários, promoção agressiva da venda de bens não essenciais e mesmo apelos por associações empresariais ao incumprimento das medidas decretadas no estado de emergência", criticou.

Neste contexto, de acordo com António Costa, o Governo foi "forçado a eliminar qualquer tipo de equívoco" no que respeita às restrições à liberdade de circulação nos concelhos mais atingidos pela covid-19 nos dois próximos fins de semana.





Críticas a quem "procura mais a exceção do que a regra" e pedido de "sacrifício"

António Costa realçou a "enorme pressão" que se verificará nos serviços de Saúde nas próximas semanas para apelar ao cumprimento das medidas por parte de todos os portugueses. "Só depois disso haverá um redução no numero de falecimentos", explicou o primeiro-ministro. Para "apoiar os profissionais de saúde" Costa sublinhou que o esforço suplementar a fazer "é este sacrfífico adicional" de cumprir escrupulosamente as medidas.



"Imaginem o que será o grau de cansaço dos que estão nos hospitais, nos centros de saúde... o mínimo de respeito que devemos aos profissionais de saíde é tudo fazermos para não ficar aos cuidados desses mesmos profissionais de saúde". A regra é simpes "temos que ficar em casa", reforçou.