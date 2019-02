É oficial: Pedro Marques é o cabeça de lista do PS às eleições Europeias

O secretário-geral do PS, António Costa, anunciou Pedro Marques como cabeça de lista dos socialistas às eleições europeias de maio. A confirmação foi dada durante o discurso feito na Convenção Europeia do PS, confirmando as notícias avançadas nos últimos dias.

"Ninguém melhor do que alguém que coordenou o Programa 20/30 e a renovação das infraestruturas", disse durante o discurso.



A saída de Pedro Marques do Governo - é ministro do Planeamento e Infraestruturas - levou Costa a realizar uma nova remodelação no Governo, tendo já entregue as alterações ao Presidente da República, que "no momento oportuno" as anunciará.

"Já está tudo acertado com o senhor Presidente da República e a Presidência da República, no momento oportuno, anunciará as alterações que houver a fazer", afirmou o primeiro-ministro à entrada da convenção. Costa vincou que a apresentação dos novos membros do executivo será feita na "data e hora" que o Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, vier a fixar.

Entre os nomes que poderão sair do Governo tem ainda sido referido o da ministra da Presidência e Modernização Administrativa, Maria Manuel Leitão Marques. O atual secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, Pedro Nuno Santos, poderá assumir o cargo de ministro, com responsabilidades na área da habitação.