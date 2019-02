António Costa confirma Maria Manuel Leitão Marques na lista de candidatos às eleições europeias

A lista de candidatos do PS às eleições europeias será aprovada em reunião da Comissão Política Nacional deste partido no próximo dia 28.

Por Lusa | 16:06

O secretário-geral do PS confirmou esta segunda-feira que a ex-ministra da Presidência Maria Manuel Leitão Marques, agora substituída naquelas funções por Mariana Vieira da Silva, fará parte da lista de candidatos socialistas ao Parlamento Europeu.

"Sim, posso confirmar que será candidata ao Parlamento Europeu", respondeu António Costa a uma pergunta dos jornalistas, depois de o Presidente da República ter dado posse aos novos membros do seu Governo na sequência da quarta remodelação ministerial operada no executivo minoritário socialista.

