Frederico Pinheiro, ex-adjunto do ministro das Infraestruturas, João Galamba, ainda não teve acesso a qualquer despacho de exoneração do cargo que exerceu até 26 de abril, dia em que o governante lhe telefonou, há já 11 dias, a informá-lo que estava despedido.



O ministro prescindiu dos serviços do adjunto que acompanhava o dossiê da TAP e que transitara da equipa do seu antecessor, Pedro Nuno Santos, alegando supostos “comportamentos incompatíveis” com as suas funções.









