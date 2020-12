As eleições presidenciais de 24 de janeiro, as primeiras do continente em pandemia, arriscam-se a falhar ao controlo da Comissão Nacional de Eleições (CNE), revelou ao CM o porta-voz deste órgão de fiscalização, João Tiago Machado. “Há falta de meios técnicos e humanos para dar resposta imediata aos problemas, denúncias e dúvidas que surjam ao longo do dia das eleições”, explicou o mesmo responsável.









“Há meses que a CNE está em situação de rutura, não tem um sala para reuniões e só tem nove funcionários no ativo para responder a todas as dúvidas dos autarcas sobre como organizar as eleições em pandemia, já que serão precisos mais espaços para as urnas”, denuncia o representante do organismo.

Violações à proibição de propaganda ou de influência dos eleitores no dia do ato eleitoral estão entre as infrações mais frequentes que a CNE teme “não conseguir corrigir de forma célere”, admitiu Tiago Machado. “É muito comum os líderes partidários depois de votarem prestarem declarações propagandísticas à imprensa”, afirma Tiago Machado. Quanto tal acontece, a “CNE liga para os órgãos de comunicação para não passarem essa parte, mas sem meios vai ser mais difícil”, acrescentou.



PORMENORES

Voto em confinamento



Eleitor confinado ou em isolamento profilático pode pedir o voto antecipado entre 14 e 17 de janeiro no site da secretaria-geral do Ministério da Administração Interna ou na junta.





Condição



O eleitor tem de estar no seu concelho do recenseamento ou no município limítrofe. O voto é recolhido em casa.





Dificuldades



CNE alerta que os eleitores que adoecerem por Covid-19 nas vésperas das eleições, depois do dia 17 de janeiro, não vão poder votar.