Os empresários da restauração admitem avançar para uma greve de fome se o encontro com a equipa da Presidência da República não der frutos. “Há uma esperança que o senhor Presidente da República consiga fazer com que o primeiro-ministro ou o ministro da Economia nos receba”, disse ao CM José Gouveia, um dos porta-vozes do Movimento ‘A Pão e Água’.