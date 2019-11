Governo abre concurso para mudar chefias da Inspeção-Geral de Finanças

O ministro Mário Centeno não reconduz Vítor Braz à frente da Inspeção-Geral de Finanças (IGF) e vai abrir concurso para a substituição da atual equipa daquele órgão, invocando o "ambiente cada vez mais exigente e complexo". Vítor Braz, que pediu para sair do cargo, esteve envolvido em várias polémicas.A residência foi alvo de buscas do Ministério Público no âmbito de um processo em que a IGF é investigada por suspeitas de venda de informação privilegiada, processos-crime e investigações judiciais a alguns organismos.Terá sido travada uma inspeção aprofundada à Cruz Vermelha.