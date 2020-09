Governo acompanha detenção de estudante com passaporte português na China

O Ministério dos Negócios Estrangeiros em Portugal disse esta sexta-feira à Lusa que está a acompanhar o caso do estudante de Hong Kong com passaporte português detido na China, que estará há 12 dias sem contacto de familiares nem advogado.

"O Ministério dos Negócios Estrangeiros (MNE), através das suas representações consulares, está a acompanhar o caso do senhor Kok Tsz Lun, mantendo contactos com o seu advogado e com as autoridades chinesas competentes", pode ler-se na nota enviada em resposta a questões feitas pela agência Lusa.

A Lusa questionou hoje o MNE sobre a situação do estudante de 19 anos, com dupla nacionalidade portuguesa e chinesa, detido em Shenzhen, na China, por alegada travessia ilegal, após ter sido intercetado na embarcação em que seguia com ativistas pró-democracia pela guarda costeira da província chinesa de Guandgong, a 23 de agosto, quando se dirigiam a Taiwan.