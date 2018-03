Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Governo acredita que tragédia dos incêndios não se repete

Ministro da Agricultura diz que estão criadas condições para evitar outro "ano trágico".

Por José Castro Moura | 01:30

O Governo garantiu que estão "criadas as condições para que o ano trágico de 2017 não volte a repetir-se" no que respeita às consequências dos incêndios. Uma garantia deixada pelo ministro da Agricultura, Capoulas Santos, no encerramento do debate parlamentar sobre o relatório da comissão técnica independente acerca dos fogos de outubro, em que morreram 49 pessoas.



Com os membros da comissão presentes nas galerias do hemiciclo, todas as bancadas, incluindo a do Executivo, elogiaram o trabalho "sério" feito pelos técnicos. Já quanto às conclusões, as leituras foram completamente diferentes. À direita, PSD e CDS voltaram a sublinhar a incompetência de um Executivo que, segundo o centrista Telmo Correia, "nem soube pôr trancas na porta, como diz o ditado popular" depois do que tinha sucedido em Pedrógão meses antes. À esquerda, PCP e BE voltaram a responsabilizar as políticas dos sucessivos governos e "do estado mínimo", segundo o bloquista Pedro Soares.



Logo na abertura do debate o ministro da Administração Interna, Eduardo Cabrita, defendeu que o Executivo assume "todas as conclusões" do relatório, garantindo que "tudo está a ser feito para que o futuro seja diferente" e destacando o trabalho que foi feito durante o inverno em matéria de prevenção, uma prioridade que nunca teve esta dimensão.



Só 20% da floresta tem videovigilância

Segundo a meta anunciada pelo Governo em 2016, metade da área florestal já devia ter videovigilância, mas só um em cada cinco hectares é vigiado por câmaras. Serra da Estrela, Arrábida, Sintra, Cascais, Mafra e as serras da Nogueira, Bornes e Figueira não terão vigilância no verão.



Ministro entrega chaves de obras prontas

Pedro Marques, ministro do Planeamento e das Infraestruturas, voltou ontem a Pedrógão Grande para participar na cerimónia simbólica de entrega de chaves a sete residentes que tinham perdido as habitações nos incêndios. Na intervenção, o governante elogiou os "muitos meses de luta conjunta" com as autarquias para as reconstruções e desejou um rápido "regresso à dignidade completa" às pessoas que agora recuperaram a casa.



Mais 240 viaturas

O ministro da Administração Interna anunciou ontem a adjudicação, por ajuste direito, de 240 novas viaturas ligeiras e pesadas de combate a incêndios: 140 para a GNR, 80 para bombeiros e 20 para a Força Especial de Bombeiros.



12 milhões para a água

Os incêndios que assolaram o País no ano passado levaram a Agência Portuguesa do Ambiente (APA) a destinar 12 milhões de euros à aplicação de medidas que permitam garantir a proteção dos recursos hídricos nas áreas ardidas.