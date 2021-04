Governo anuncia vacinação contra a Covid de 7.700 estudantes de medicina e enfermagem até 25 de abril

Cerca de 7.700 estudantes de Medicina e Enfermagem deverão ser vacinados contra a Covid-19 na próxima semana, entre os dias 19 e 25 de abril, informou o secretário de Estado da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, esta terça-feira.

"Se não houver percalços, na semana de 19 a 25 [de abril] irão ser vacinados cerca de 7.700 alunos destes dois grupos", anunciou o secretário de Estado, João Sobrinho Teixeira, durante a audição na comissão parlamentar da Educação, Ciência, Juventude e Desporto.

Em concreto, esses dois grupos a que se referia incluem os estudantes no quarto ano do curso de Enfermagem e no sexto ano de Medicina "que estão numa situação, em contexto hospitalar, semelhante aos profissionais de saúde".