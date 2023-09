Governo anuncia venda de 51% da TAP

O Governo aprovou, esta quinta-feira o decreto-lei que estabelece as condições para a privatização da TAP. O anúncio foi feito em Conselho de Ministros.

O ministro das Finanças, Fernando Medina, justificou a decisão nos objetivos estratégicos que o Estado tem em vista com venda de ações da companhia aérea portuguesa. A intenção é que sejam alienados de 51% do capital, mas não está excluída a hipótese desta percentagem vir a ser mais alta.

"É para servir melhor o País e a economia nacional", assegurou.

Entre as principais metas do Executivo com a aprovação deste diploma está o crescimento da TAP e do Hub, a garantia de investimento e mais vagas de emprego no setor da aviação e o aumento da operação nos aeroportos nacionais.

"O objetivo é também que a TAP continue a crescer significativamente (..) Portugal não teria atingido os resultados económicos se a TAP não estivesse a atuar de forma positiva e se não tivesse apresentado resultados", vincou.

Medina garantiu que o Governo se preocupou em garantir que os investimentos não retirem o contributo estratégico que a companhia aérea.

"Não queremos investidores de aviação e não investidores financeiros que pretendam vender a TAP depois. A privatização tem por objetivo beneficiar Portugal por ter uma companhia aérea", disse.



No que diz respeito ao capital que vai ser alienado, o Executivo esclareceu que ainda não foi determinada a percentagem a vender. "Pode ser 51%, 60 %, 70%, 80% ou até 100%", apontou.





"O Governo manterá a percentagem que considerar adequada e necessária para a garantia dos objetivos estratégicos identificados. Pode exigir uma percentagem mais elevada. Tudo dependerá da ponderação que fizermos dos interesses", explicou.Prevê-se que o processo de privatização da TAP esteja concluído até ao fim do primeiro semestre de 2024.

Numa altura em que se começam a perfilar interessados à compra da companhia aérea que voltou ao controlo do Estado em 2020, este documento que enquadra as condições para a privatização da TAP terá de ser promulgado pelo Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, que já mostrou favorável à venda.

Reações



IL

Bernardo Blanco, deputado do Inciativa Liberal, considera que a TAP deve ser vendida a 100% e que o dinheiro deve ser entregue aos portugueses. Sugere que seja anunciado uma espécie de "cheque TAP", semelhante á ajuda do cheque de 125 atribuído no ano passado.

"Estranhámos que o Governo tenha sido tão rápido a anunciar a venda da companhia, mas que demore tanto tempo a vendê-la. Obviamente que se quer que o valor seja o maior. Mas não somos ingénuos e percebemos que essa decisão está relacionada às eleições europeias do próximo ano.[O Conselho de Ministros] não adiantou muito coisa. Só foi explicada uma intenção. O Governo tem de reconhecer que os portugueses perderam dinheiro", apontou o liberal.