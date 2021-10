Governo diz que "não se revê" nas críticas do Bloco de Esquerda ao Orçamento do Estado

O Governo, pela voz do Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, anunciou este domingo que procurou responder às nove propostas do Bloco de Esquerda e que tem várias propostas que vão de encontro às posições do BE, mas "não se revê" nas críticas levadas a cabo pelo partido liderado por Catarina Martins.

Para o governo este é "um orçamento que vem na continuidade de orçamentos anteriores". "Não ignoramos no processo negocial as propostas que os vários partidos nos vão fazendo", explicou o Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares, frisando que "o BE foi consolidando a sua agenda e fechou-se num conjunto de 9 propostas concretas".





Na saúde, Marta Temido destaca que o OE para 2022 "é de facto um orçamento que reforça o SNS" através da melhoria das condições de trabalho e também na respostas aos utentes. Em atualização