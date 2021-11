Governo leva proposta de atualização do salário mínimo à Concertação Social dia 16

A ministra do Trabalho disse esta quarta-feira à Lusa que o Governo vai levar a proposta de atualização do salário mínimo nacional à discussão na próxima reunião da Concertação Social, no dia 16 de novembro.

"Vamos apresentar aos parceiros sociais, no próximo dia 16, na Concertação Social, a proposta relativamente ao salário mínimo, para discussão com os parceiros da proposta do Governo", afirmou à Lusa a ministro do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, Ana Mendes Godinho.

A governante destacou a "importância" que têm a "participação ativa e o diálogo social ativo, em sede de Concertação Social, que o Governo valoriza muitíssimo".