Governo paga a privado para reduzir longas filas no Cartão de Cidadão

O Governo contratou uma empresa privada que vai, através de uma campanha, promover a renovação online do Cartão de Cidadão. Um dos objetivos é "descongestionar o atendimento", admite aofonte oficial do Ministério da Justiça.Uma equipa de 18 promotores está, desde segunda e de forma rotativa, no Instituto dos Registos e Notariado (IRN) da avenida Fontes Pereira de Melo, em Lisboa, para ajudar os cidadãos a renovar o título.O espaço do IRN no centro de Lisboa foi um dos que registou longas filas e atrasos para renovar o documento de identificação ao longo das últimas semanas.Ao, o Executivo assegura que estes promotores não estão a desenvolver tarefas "que sejam desempenhadas por trabalhadores do IRN" e que não têm acesso à base de dados do IRN.Na prática, estão a informar e a orientar os cidadãos sobre um pedido que poderiam fazer sozinhos em casa através do computador. Quem não domina a tecnologia, pode assim contar com este apoio adicional.O teste na Fontes Pereira de Melo vai durar duas semanas. Em função dos resultados, e se houver necessidade, o Governo admite que "esta ação deverá ser prorrogada e estendida a outros espaços de registo".A promotora contratada é a R Concept. Segundo o Governo, a "dinâmica", a "segurança" e o "portefólio de clientes" justificam a escolha da empresa.O contrato, assinado no final da semana passada, é de 10 mil euros, mais IVA. Tendo em conta o valor, o negócio foi fechado por ajuste direto.Nas primeiras duas horas de teste, diz o Ministério da Justiça, foram apoiados 35 cidadãos que se dirigiram ao espaço de registos no centro de Lisboa.