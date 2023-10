Frente Comum diz que Governo propõe aumentos mínimos de 3% na Função Pública

O Governo fez uma revisão da proposta de aumentos da Função Pública, prevendo agora uma subida de 52 euros, mas com um mínimo de 3%, em vez dos 2% inicialmente anunciados.Os detalhes da proposta não foram divulgados, mas a anterior proposta já assegurava através dos 52 euros aumentos de 3% para quem ganha até 1.754 euros. Signica isto que a nova proposta deverá reforçar os aumentos salariais a partir do nível remuneratório correspondente aos 1.807 euros.De acordo com o coordenador da Frente Comum, o Governo não mexe nos salários mais baixos. A proposta inicialmente apresentada pelo Governo aos sindicatos, na semana passada, previa uma subida da base remuneratória da administração pública dos atuais 769,2 euros brutos por mês para 821,83 euros, numa subida de 6,8%.As mexidas na base estarão sempre relacionadas com o aumento do salário mínimo, uma vez que a base remuneratória da administração pública não pode ser inferior. Em cima da mesa das negociações em concertação social está um aumento do salário mínimo de 7,9% para 820 euros em janeiro, tal como o Negócios explica na edição desta sexta-feira.Os sindicatos têm no entanto a expectativa de que o Governo venha a manter a distância entre o salário mínimo e a base remuneratória, que é atualmente de cerca de 9 euros.