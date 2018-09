Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Joana Marques Vidal: "Hipótese de continuar nunca me foi colocada"

Em declarações à imprensa a ainda PGR revelou nunca ter sido convidada a continuar.

10:32

Joana Marques Vidal, Procuradora Geral da República, revela que nunca lhe foi colocada a hipótese de continuar no cargo de PGR.



Em declarações à imprensa, a ainda Procuradora Geral da República desejou felicidades a Lucília Gago que vai tomar posse a 12 de outubro.



Joana Marques Vidal assume que "muita coisa ficou por fazer" mas o processo de modernização do Ministério Público se iniciou no seu mandato.





