Lucília Gago substitui Marques Vidal na PGR

Governo defende que mandato é único e fala da vasta experiência na área penal.

Por Tânia Laranjo e Débora Carvalho | 01:30

O Presidente da República justifica a escolha com a defesa da "limitação de mandatos, em homenagem à vitalidade da democracia, à afirmação da credibilidade das instituições e à renovação de pessoas e estilos, ao serviço dos mesmos valores e princípios".



Espera pela "continuidade da linha de salvaguarda do Estado de Direito, do combate à corrupção e da defesa da Justiça igual para todos".



Costa espera que transição seja "tranquila"

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, fez questão de publicitar no site da Presidência uma carta que António Costa enviou com a proposta de Lucília Gago.



O primeiro-ministro começa por salientar que deseja que o "processo" de substituição de Joana Marques Vidal "decorra em atempada confluência entre o Governo e a Presidência da República", permitindo uma "transição tranquila e a continuidade da ação do Ministério Público".



PERFIL

Lucília Gago, de 62 anos, é licenciada pela Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa, tendo terminado o curso em 1978.



Já como magistrada do Ministério Público foi, desde 1981, delegada do procurador da República, quer em Varas Cíveis, quer num Juízo Correcional.



Desde 2002 que a magistrada se especializou na área de família e menores, onde ainda se mantém e coordena o gabinete da PGR que tem a responsabilidade da mesma área.



Entre 2014 e 2015, a magistrada foi também a coordenadora da comissão legislativa criada para rever o sistema jurídico na área dos processos de adoção, tendo acumulado também, entre 2012 e 2016, funções como coordenadora e docente da área da família e menores do Centro de Estudos Judiciários.



Chegou a assinar ainda um e-book sobre o tema da Violência Doméstica e as suas implicações jurídicas.



Lucília Gago é a nova procuradora-geral da República. O nome foi anunciado por Marcelo Rebelo de Sousa, ao início da noite de quinta-feira, através de um comunicado colocado no site oficial da Presidência.A escolha surpreendeu quase todos os setores da magistratura. Lucília Gago não era apontada como substituta de Joana Marques Vidal, embora o seu perfil não seja muito diferente do da sua antecessora.Também a procuradora-geral-adjunta, que dia 12 de outubro vai tomar posse como número um da investigação criminal, é especialista em direito de menores.Foi aí que fez quase toda a sua carreira, na qual consta apenas uma pequena passagem no DIAP de Lisboa, na área do direito penal, em regime de diretora interina.Casada com um ex-homem da Polícia Judiciária - o procurador Carlos Gago que foi número dois da PJ nas direções de Luís Bonina e Fernando Negrão - Lucília Gago é tida como discreta, reservada e alguém que gosta de trabalhar nos bastidores.A magistrada estava aliás já a exercer funções na Procuradoria-Geral da República, mas sempre longe do palco mediático.A escolha da substituta de Joana Marques Vidal foi envolta em polémica, mas o Governo não cedeu no seu entendimento: de que um PGR só pode fazer um único mandato, de seis anos, devendo depois ser substituído.Segundo a nota da Presidência da República, esta foi a única escolha que António Costa apresentou a Marcelo Rebelo de Sousa.É oficial que o nome de Joana Marques Vidal não foi sequer equacionado, mas não houve então qualquer veto à escolha do governo.Lucília Gago é também tida como uma magistrada mais ligada aos setores mais tradicionais do Ministério Público, podendo escolher, para seu número dois, alguém com mais experiência no direito penal e na área da investigação criminal.