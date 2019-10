Leia aqui na íntegra o programa do Governo

O programa do Governo hoje aprovado pelo Conselho de Ministros continua a apostar na reposição de rendimentos e dá um novo fôlego às questões ambientais, propondo várias medidas no âmbito da fiscalidade verde.O novo Governo de António Costa, que hoje tomou posse, promete prosseguir o desagravamento fiscal do rendimento das famílias, mas pretende direcionar a medida para o patamar de rendimentos médios, ou seja, aqueles que na legislatura anterior foram menos beneficiados com a alteração dos escalões -- centrada sobretudo nos rendimentos mais baixos.O programa aposta ainda no aprofundamento, no âmbito da Concertação Social, de um acordo de médio prazo sobre salários e rendimentos.Na vertente ambiental, avança com propostas que discriminam positivamente os produtos e serviços mais ecológicos.