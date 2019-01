Luís Montenegro reage à moção de confiança a Rui Rio: "Estou de consciência tranquila"

"Não ignoro o debate no Conselho Nacional do PSD", confessou o social democrata.

12:09

Luís Montenegro reagiu esta sexta-feira à moção de confiança ao presidente do PSD, Rui Rio, depois dos conselheiros nacionais aprovarem esta madrugda a moção de confiança apresentada pelo presidente do partido, conseguindo 76 votos.



"Não ignoro o debate no Conselho Nacional do PSD. Apesar de não ter sido convidado para participar nessa reunião, segui de perto o que lá se passou. Sei que foi uma reunião muito viva. Não desconheço os ataques pessoais que me foram desferidos, mas não vou entrar por aí. Não o fiz até aqui e não o vou fazer agora. Estou de consciência tranquila. Disponibilizei-me para o meu País e para o meu partido numa hora difícil", começou por dizer Luís Montenegro.



"Estou convencido de que nada vai ficar como antes, na mesma, de que o PSD vai concentrar-se em garantir a sua unidade interna e garantir ao País uma oposição firme, efetiva que possa dar corpo a muito descontentamento que se sente na sociedade portuguesa. Esta semana tornou o PSD mais forte", confessou Montenegro.



"Temos um governo incapaz de reformar qualquer sistema público", disse.



"Nas próximas eleições legislativas vou estar ao lado do PSD. Nunca na minha vida estive ao lado de outro partido. Vou estar onde sempre estive, no meu partido", explicou.



Recorde-se que Rui Rio viu, durante a madrugada desta sexta-feira, a moção de confiança aprovada com 26 votos de vantagem.



"Os votos não foram a favor nem contra ninguém. Não faço mais nenhuma análise que não esta", disse.