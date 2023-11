"Com grande probabilidade não exercerei nunca mais nenhum cargo público", diz António Costa

O Primeiro-ministro demissionário falou este sábado ao País a partir da residência oficial em São Bento. "Os portugueses foram supreendidos esta semana por um processo judicial que determinou a minha demissão", começou por dizer António Costa.



"Não posso deixar de partilhar com os meus concidadãos que a apreensão de dinheiro no gabinete de uma pessoa que escolhi, mais do que me magoar pela confiança traída, envergonha-me. Peço assim desculpa aos portugueses", afirmou o primeiro-ministro sobre o dinheiro apreendido no escritório de Vítor Escária.



Vítor Escária, que iniciou as funções de chefe de gabinete do primeiro-ministro em 2020, foi detido para interrogatório na terça-feira e nas buscas judiciais ao seu gabinete na residência oficial de São Bento foram apreendidos 75.800 euros em numerário.

Recorde-se que poucas horas depois, o primeiro-ministro exonerou Vítor Escária das funções de seu chefe de gabinete e nomeou para este lugar o major general Tiago Vasconcelos, até agora assessor militar de António Costa.

"Com a duração deste processo judicial, com grande probabilidade não exercerei nunca mais nenhum cargo público", anunciou sobre a investigação de que é alvo pelo Ministério Público.



O chefe do executivo rejeitou estar a interferir em qualquer processo judicial e disse que só tem conhecimento do que tem sido divulgado pela comunicação social.



Sobre o advogado Lacerda Machado, António Costa asseverou ainda que "há muitos anos que não colabora no gabinete e não tinha qualquer mandato" no projeto para a construção do Data Center de Sines, acrescentando ainda que apesar de ter dito que era seu melhor amigo, "a realidade é que um primeiro-ministro não tem amigos e quanto mais tempo exerce menos amigos tem".



Depois, referiu-se às suas relações pessoais com o antigo secretário de Estado Diogo Lacerda Machado.

"Apesar de, num momento de infelicidade, ter dito que ele era o meu melhor amigo, aquilo que é a realidade é que um primeiro-ministro não tem amigos. E quanto mais tempo exerce, devo dizer, aliás, menos amigos tem", contrapôs.

Neste contexto, o líder do executivo acrescentou que Lacerda Machado "tenha feito ou não tenha feito neste processo", nunca o fez com a sua autorização, com o seu conhecimento, com a sua interferência.

"E nunca por nunca falou comigo sobre este assunto", reforçou.



Sobre o governador do Banco Portugal, Mário Centeno, António Costa afirmou que falou com o governador para a possibilidade de lhe suceder como líder de um novo executivo, sem eleições antecipadas, com o conhecimento do Presidente da República.

O líder do executivo observou que Mário Centeno só daria uma resposta definitiva sobre a sua disponibilidade para lhe suceder na liderança do executivo após "uma conversa definitiva" que o governador do Banco de Portugal iria ter com Marcelo Rebelo de Sousa e uma decisão dos órgãos de direção do PS, partido que ainda tem maioria absoluta no parlamento.

Já sobre os motivos desta diligência, António Costa justificou: "A minha preocupação era habilitar o Presidente da República com uma alternativa a colocar o país, a três anos do fim de uma legislatura, a dissolver um parlamento e a irmos de novo para um processo eleitoral."

"O mundo vive um quadro de inúmeras incertezas, conflitos, situação económica. Entendi que havia a necessidade de encontrar alternativas que evitassem dissolução da Assembleia da República. Por isso, falei ao senhor Presidente da República e agi com conhecimento do senhor Presidente da República", acentuou.

Portugal vai ter eleições legislativas antecipadas em 10 de março de 2024, marcadas pelo Presidente da República, na sequência da demissão do primeiro-ministro, na terça-feira.