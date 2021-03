Ao minuto Atualizado a 11 de mar de 2021 | 21:14

21:09 | 11/03 Declaração de Costa abre porta a futebol com adeptos a 3 de maio com número de público a definir pela DGS No plano apresentado pelo Governo está previsto que, a 3 de maio, seja permitida a atividade física ao ar livre sem limitações do número de pessoas. António Costa explicou que estão assim autorizadas todas as modalidades desportivas a partir dessa data, ao memo tempo que o documento do Governo estipula que se possam realizar "Grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação", pelo que, e mediante a revalidação quinzenal necessária, os estádios de futebol possam voltar a reabrir ao público, com a limitação do número de pessoas a definir pela DGS.

21:00 | 11/03 19 de abril A 19 de abril o Ensino Secundário e o Ensino Superior vão voltar ao regime presencial, todas as lojas e centros comerciais reabrem assim como os os cinemas, teatros, auditórios e salas de espetáculos, lojas de cidadão com atendimento presencial por marcação.



As modalidades desportivas de médio risco; a atividade física ao ar livre até seis pessoas e ginásios sem aulas de grupo e os eventos exteriores com diminuição de lotação, também ficam autorizados a abrir a 19 de abril.



António Costa anunciou que a 19 de abril os restaurantes, cafés e pastelarias vão abrir mas com limitações, isto é, com um máximo de quatro pessoas ou seis em esplanadas até às 22h00 ou às 13h00 ao fim de semana e feriados.

20:40 | 11/03 No plano de desconfinamento está previsto que o teletrabalho seja cumprido, sempre que possível;



As lojas devem encerrar às 21h durante a semana; às 13h ao fim-de-semana e feriados ou às 19h para retalho alimentar;

20:37 | 11/03 António Costa alertou que o dever de confinamento mantém-se até à Páscoa O primeiro-ministro explicou que a 5 de abril, após a Páscoa, será feita uma avaliação ao plano de desconfinamento.



20:35 | 11/03 3 de maio A 3 de maio os restaurantes, cafés e pastelarias, com um máximo de 6 pessoas ou 10 em esplanadas, ficam sem limite de horário;



Todas as modalidades desportivas são permitidas;



A atividade física ao ar livre e ginásios, já com aulas de grupo, são autorizadas



Os grandes eventos exteriores e eventos interiores com diminuição de lotação, assim como, os casamentos e batizados com 50% de lotação podem ser realizados.

20:32 | 11/03 5 de abril A 5 de abril as escolas para o 2.º e 3.º ciclos (e ATLs para as mesmas idades) vão voltar ao regime presencial.



Os equipamentos sociais na área da deficiência, os museus, os monumentos, os palácios, as galerias de arte e similares estão autorizados a abrir a 5 de abril. E as lojas até 200 m2 com porta para a rua têm permissão para abrir na mesma data.



Os ginásios podem abrir sem aulas de grupo a 5 de abril, assim como, começa a ser permitida, nessa data, a atividade física ao ar livre até 4 pessoas.

20:31 | 11/03 15 de março As creches, pré-escolar e 1.º ciclo volta ao regime presencial na segunda-feira, dia 15 e março.



O comércio ao postigo, os cabeleireiros, manicures e similares, livrarias, comércio automóvel, mediação imobiliária e bibliotecas e arquivos podem abrir também na segunda-feira.

20:18 | 11/03 O plano de desconfinamento mantém a proibição de circulação entre concelhos nos próximos dois fins de semana e na Páscoa.



"No fim de semana da Páscoa e o anterior, isto é, dias 20 e 21 e de 26 de março até 5 de abril é periodo de confinamento para evitar aumento da circulação", refere Costa.

20:15 | 11/03 "O esforço de todos os portugueses permitiu que seja possível um plano de desconfinamento", começa por dizer o primeiro-ministro, antes de anunciar o plano de desconfinamento.



"Os dados são muito claros, estamos felizmente abaixo do número de novos casos por cada 14 dias que os especialistas determinaram", refere António Costa.











17:52 | 11/03 António Costa apresenta plano de desconfinamento ao País Siga o discurso do primeiro-ministro em direto Siga o discurso do primeiro-ministro em direto aqui

O primeiro-ministro António Costa anuncia o plano de desconfinamento do Governo em Portugal, plano esse que será gradual e faseado.Este plano é apresentado após a reunião do Governo com o Conselho de Ministros.