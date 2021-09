Marcelo diz que "esperava mais" participação dos portugueses nas autárquicas e afasta crises políticas

46,35%, um valor apenas ultrapassado em 2013, quando foi atingido o recorde histório em autárquicas de 47,40%.





Marcelo Rebelo de Sousa falou esta segunda-feira sobre a taxa de abstenção das eleições autárquicas, a segunda maior neste tipo de eleições.O Presidente da República destacou que "teria gostado" de uma maior participação dos cidadãos no ato eleitoral."Esperava mais porque os portugueses viveram o que viveram em pandemia e verdadeiramente quando se diz que o voto é uma arma do povo, é um instrumento da democracia", disse.A taxa de abstenção nas eleições de domingo fixou-se emQuanto às consequências dos resultados eleitorais para o Orçamento de Estado, o Presidente da República afastou qualquer hipótese de crise política. "Crises políticas nos próximos anos não fazem sentido", garantiu.Marcelo falou ainda sobre o Plano de Recuperação e Resiliência, que considera ser para apostar num futuro melhor. O presidente criticou também a demora na decisão da construção do novo aeroporto no Montijo. "Esperava um prazo mais curto, o adiamento de decisões só as complica", disse, admitindo que a pandemia veio atrasar ainda mais a decisão.