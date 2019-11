Marcelo em Itália para visita de Estado e receção à comunidade portuguesa

O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, afirmou esta segunda-feira, à chegada a Roma, que a sua visita de Estado a Itália tem como objetivo estreitar relações, com a União Europeia e a NATO na agenda.O chefe de Estado foi abordado pela comunicação social à entrada para o Instituto Português de Santo António, cerca de meia hora depois de ter aterrado no aeroporto de Ciampino, e prestou breves declarações, debaixo de chuva.Questionado sobre o que se pode esperar desta visita de Estado, respondeu: "Estreitamento das relações entre Portugal e a Itália, posições comuns sobre a União Europeia, colaboração em relação a África, a pensar na cimeira durante a presidência portuguesa, e visão transatlântica e debate sobre a NATO".Em seguida, o Presidente da República entrou para a inauguração da exposição "Papas peregrinos em Fátima", com fotografias de Rui Ochoa, fotógrafo oficial da Presidência da República, uma iniciativa da Embaixada de Portugal junto da Santa Sé.Embora não constasse do programa oficial, esta foi a sua primeira paragem em Roma, antes de uma receção à comunidade portuguesa.Marcelo Rebelo de Sousa vai ser recebido pelo seu homólogo italiano, Sergio Mattarella, na terça-feira, e estará em Itália até quarta-feira, para uma visita de Estado dividida entre Roma e Bolonha.