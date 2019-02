Maria João Rodrigues fora da lista do PS nas Europeias após polémica de assédio

Isabel Santos fica com o quarto lugar, mas Manuel Pizarro não aceita nenhum socialista da distrital do Porto acima de si.

Por Salomé Pinto | 20:31

Maria João Rodrigues foi acusada de pressionar assistentes a não engravidar e de ameaçar os seus trabalhadores.



Isabel Santos do PS do Porto poderá ocupar o quarto lugar de Maria João Rodrigues. Com esta mudança o secretário-geral do PS, António Costa, pretende compensar o nono lugar não elegível atribuído a Manuel Pizarro, presidente da distrital portuense.



Segundo sabe o CM, Pizarro deverá aceitar o nono lugar, mas rejeita a hipótese de outro socialista do Porto ficar acima dele na lista. Significa que o ex-secretário de Estado vai contestar a posição mais favorável que Costa quer dar a Isabel Santos.

A eurodeputada socialista Maria João Rodrigues foi posta de parte da lista de candidatos do PS às eleições europeias. A decisão do primeiro-ministro, António Costa, foi influenciada pela investigação que decorre no Parlamento Europeu sobre as acusações de de assédio moral de que a deputada é alvo.