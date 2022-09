Marques Mendes diz não ter ambição de candidatura a Belém ou outro cargo político

O antigo líder do PSD Luís Marques Mendes assegurou esta quarta-feira não ter ambição de se candidatar à Presidência da República ou a outro cargo político, e defendeu que o PSD tem "grande oportunidade" de vencer as europeias e legislativas.

Numa longa 'aula' perante os alunos da 18.ª edição da Universidade de Verão do PSD, Marques Mendes fez também uma previsão quanto ao pacote de medidas de apoios sociais que o Governo deverá aprovar na próxima segunda-feira em Conselho de Ministros.

"Vai ser um pacote muito robusto, um pacote tanto quanto sei impactante, com muita despesa pública. Não conheço as medidas, pode até ultrapassar a proposta já de si ousada e robusta de Luís Montenegro. O pacote do Governo pode ser um pacotão", anteviu.