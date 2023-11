Montenegro ataca opositores que "são farinha do mesmo saco" e aponta à vitória nas eleições

O presidente do Partido Social-Democrata, Luís Montenegro, no discurso de encerramento do 41.º Congresso social-democrata, considerou o "legado" de Aníbal Cavaco Silva uma referência."O presidente Cavaco Silva é o maior responsável pelo legado que aconteceu no pós 25 de abril. Orgulho que temos no PSD, no trabalho que desenvolveu por portugal. Vamos estar à altura do seu legado nos próximos anos ", disse Montenegro.Luís Montenegro afirmou, este sábado, que António Costa e os candidatos à sua sucessão são "farinha do mesmo saco" e querem aparecer na campanha eleitoral como vítimas, quando foram "do núcleo duro disto tudo".

"Não viram, não leram, não sabiam, não se aperceberam, a culpa há de ser da direita, a culpa há de ser do Passos, de vez em quando a culpa até há de ser do Cavaco", afirmou Luís Montenegro, provocando risos e aplausos no Congresso do PSD.

Na sua segunda intervenção perante os congressistas, o líder social-democrata considerou que António Costa e os candidatos à sucessão no PS Pedro Nuno Santos e José Luís Carneiro - que não nomeou - foram "do núcleo duro disto tudo nos últimos oito anos".



O Presidente do PSD mostrou-se certo de que o partido vai ganhar as próximas eleições a 10 de março: "Vamos ganhar as eleições por aquilo que vamos ser capazes de fazer, não é só por aquilo que os outros não fizeram". Luís Montenegro citou o cantor Pedro Abrunhosa e acrescentou: "Este é o momento para fazer o que ainda não foi feito".



Em atualização