Recorde-se que João Galamba protagoniza a nova polémica em redor da TAP. O ministro foi acusado pelo ex-adjunto de omitir informação à comissão de inquérito à TAP. Apresentou esta terça-feira a sua demissão em "prol da necessária tranquilidade constitucional". António Costa recusou o pedido do ministro e tem sido fortemente criticado pelos outros partidos políticos.





Luís Montenegro afirmou, esta quarta-feira, que o ministro das Infraestruturas, João Galamba, "só tem uma saída digna: insistir na demissão". O presidente do PSD reagiu à decisão de António Costa, que recusou o pedido de demissão apresentado pelo ministro das Infraestruturas. Uma decisão que, no ponto de vista do social-democrata, revela a incapacidade de "assumir responsabilidade política"."13 meses e 13 demissões, o Governo perdeu o Norte e está em agonia. Tudo por sua culpa. Independentemente do desfecho desta crise, o primeiro-ministro teve o seu canto de circo", sublinhou o líder do PSD.Para Montenegro, António Costa "é incapaz de reformar" e tem brindado o País com "episódios de novela". O presidente do PSD aproveitou ainda para deixar claro que "existe alternativa política".