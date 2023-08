Montenegro quer cortar 1,2 mil milhões na receita do IRS

O presidente do PSD, Luís Montenegro, garantiu na segunda-feira que vai apresentar ao Governo "um programa global de reforma fiscal" que contempla uma redução, ainda este ano, de 1,2 mil milhões de euros na receita fiscal do imposto sobre o rendimento do trabalho (IRS).Na tradicional Festa do Pontal, em Quarteira, Luís Montenegro centrou quase toda a sua intervenção em críticas aos últimos oito anos da governação socialista, em particular no que diz respeito à carga fiscal."Com tantos impostos, com a inflação, até com o dinheiro do PRR [Plano de Recuperação e Resiliência], o doutor António Costa teve o Euromilhões mas deixou os portugueses apenas com tostões", disse o líder social-democrata, acusando o primeiro-ministro de já não ter "nada a oferecer ao futuro de Portugal".Além da redução do peso do imposto, Montenegro insistiu com "um IRS máximo de 15% para os jovens até aos 30 anos", que, de acordo com o presidente do PSD, os levaria a pagar menos "um terço" dos impostos que pagam atualmente.Outra proposta social-democrata para reduzir os impostos passa pela "atualização obrigatória dos escalões do IRS por referência da inflação", para que o aumento dos preços não absorva rendimentos, explicou.A reforma fiscal anunciada por Montenegro inclui ainda uma proposta para que seja introduzido na lei um mecanismo que permita ao Parlamento decidir "o que fazer aos excedentes da receita fiscal".Por fim, disse querer compensar os empregadores, seja no Estado ou no setor privado, com uma redução de 6% na Taxa Social Única se pagarem prémios de produtividade aos trabalhadores.O secretário-geral-adjunto do PS, João Torres, disse na segunda-feira, antes de Montenegro discursar, que se este propusesse uma redução do IRS durante a Festa do Pontal, seria uma "monumental cambalhota" e um "exercício de contorcionismo". O PS vai assinalar a rentrée de 6 a 10 de setembro com a Academia Socialista, em Évora.O secretário-geral do PSD, Hugo Soares, disse na segunda-feira que o PS demonstra "total desnorte", por ter reagido ao discurso do líder laranja antes de este falar.A Festa do Avante, no primeiro fim de semana de setembro, é o início do ano político comunista, mas o secretário-geral do PCP, Paulo Raimundo, almoça esta terça-feira em Odiáxere antes de rumar para Silves, terminando o dia em Faro."António Costa já não tem nada a oferecer ao futuro de Portugal";"Este primeiro-ministro é um campeão dos impostos""Até com a inflação embolsou mais recursos da sociedade e das empresas";"Temos uma situação de impostos máximos e serviços mínimos";"Nunca floresceu tanto o negócio da saúde do que com o PS";"Com António Costa e os seus ‘delfins’, o País está numa das zonas mais problemáticas do empobrecimento";"O PSD não é populista nem demagógico. Não somos a oposição estéril. Nós somos a oposição responsável".