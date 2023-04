"Não ao abuso de poder": Cartazes do Chega com Augusto Santos Silva espalhados pela Assembleia da República

Vários cartazes do Chega foram esta quinta-feira colocados em alguns locais da Assembleia da República depois do presidente da Assembleia, Augusto Santos Silva, ter excluído o partido das visitas a parlamentos estrangeiros. "Não ao abuso de poder", pode ler-se nos cartazes.

Recorde-se que no passado dia 25 de abril, no início do discurso do presidente brasileiro, Lula da Silva, os deputados do Chega levantaram-se e empunharam cartazes em que se lia "Chega de corrupção" e "Lugar de ladrão é na prisão".

"Não nos vamos calar", afirma André Ventura.