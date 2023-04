"Foi um protesto educado": André Ventura esclarece manifestação durante discurso de Lula da Silva no Parlamento

eputados do Chega mostraram bandeiras da Ucrânia e cartazes onde se lia "Chega de corrupção" ou "Lugar de ladrão é na prisão" durante o discurso de Lula da Silva no Parlamento.





André Ventura esclarececeu, esta terça-feira, em entrevista à, o protesto do Chega durante o discurso de Lula da Silva no Parlamento. O líder partidário questionou: "Porque trazem uma figura divisiva para o Parlamento" na celebração dos 49 anos do 25 de Abril. Os d"Não impedimos o discurso e só batemos na bancada quando existiam aplausos, como forma de protesto. Foi um protesto educado", esclareceu. "Não me senti bem com a minha consciência em não dizer aos meus concidadãos que isto é uma vergonha para Portugal", continuou."Durante o protesto, o Chega foi insultado e ameaçado por seguranças do presidente brasileiro", disse o líder do Chega.André Ventura respondeu, em entrevista à, que teria dificuldade em dormir "se tivesse roubado o País em milhões de euros".Sobre a intervenção do presidente da Assembleia da República, André Ventura respondeu: "Santos Silva hoje [esta terça-feira] comportou-se, mais uma vez, como o líder do PS".