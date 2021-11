"Não consegue viver mais neste ambiente do partido": Nuno Melo reage à saída de Cecília Meireles da AR

O candidato à liderança do CDS-PP Nuno Melo reclama que o congresso do partido deve ser realizado em novembro e considera que Francisco Rodrigues dos Santos "argumenta com falsidades" para ter adiado o congresso."A data do congresso em novembro permite que o partido tenha um líder legitimado nas eleições", salientou o candidato sustentando que o congresso se deve realizar ainda este mês."Enquanto Paulo Portas aceitou uma candidatura de um opositor, Francisco Rodrigues dos Santos foge para ir a votos", acrescentou Nuno Melo em entrevista à SIC Notícias.O candidato disse ainda que 'Chicão' deixou "o partido em estado de sítio" por ter "medo" e considera que a direção do PSD está "tão agarrada ao poder que concede ser candidata a legislativas sem mandato".Nuno Melo disse ainda que Francisco Rodrigues dos Santos "transforma o partido na sua ambição pessoal" e acredita que sem uma coligação com o PSD, o CDS terá um resultado "complicado nas urnas"."Cecília Meireles está comigo, mas não consegue viver mais neste ambiente do partido", concluiu Nuno Melo salientando a tensão que se vive internamente no CDS-PP.