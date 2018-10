"Agradeço a todos os membros do Governo que cessam funções", diz Costa na tomada de posse do novo Governo

Pastas da Saúde, da Defesa, Cultura e Economia foram renovadas por António Costa.

Costa afastou o ministro da Economia e entregou a pasta ao amigo e ministro-adjunto Siza Vieira. Na Saúde, onde Adalberto Campos Fernandes sai após a polémica decisão de voltar atrás na transferência do Infarmed para o Porto, assume Marta Temido. Já no caso da Cultura, a maior polémica com o ministro Luís Filipe Castro Mendes surgiu no início deste ano com os resultados dos concursos da Direção-Geral das Artes (DGArtes). Graça Fonseca assume assim a pasta da Cultura.



O primeiro-ministro, António Costa, afirmou este domingo que as mudanças agora introduzidas no seu Governo pretendem assegurar uma "dinâmica renovada", com "reforço da política económica" e prioridade concedida à "transição energética na mitigação das alterações climáticas".

António Costa decidiu este domingo remodelar o Governo, nomeadamente as pastas da Saúde, da Defesa, Cultura e Economia. A tomada de posse aconteceu esta segunda-feira no Palácio de Belém."Agradeço a todos os membros do Governo que cessam funções", afirma Costa. O primeiro-ministro afirma que vão entrar numa nova fase mais reforçada. "É necessário dar uma nova centralidade à política económica", afirmou.Para substituir o ministro da Defesa, Azeredo Lopes, que pediu a demissão esta sexta-feira, entra em cena João Gomes Cravinho.