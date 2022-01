António Costa contra-ataca e diz que Ventura "fala, fala, fala mas é preciso ver o que faz"

acusar Ventura de "pôr em causa e em dúvida a importância da vacinação" e que "um responsável político tem de dar o exemplo".









"Em vez de se preocupar com o estado da Saúde está preocupado com a minha vacinação", atira o líder do Chega.

"Fala, fala, fala mas é preciso ver o que faz. Fala muito de corrupção, no dia 19 de dezembro onde estava? Faltou à Assembleia da República quando tinham sido votados dois diplomas fundamentais de combate à corrupção e por unanimidade com a ausência do Chega", contra-ataca Costa.

No frente a frente desta quinta-feira entre o PS e o Chega, António Costa começa porAndré Ventura contraargumenta ao afirmar que "ninguém quer saber se estou vacinado".Depois de muita insistência do primeiro-ministro, Ventura admite que se quer vacinar.Quanto às pessoas em isolamento por Covid não poderem ir votar, o líder do Chega refere que o problema "podia ter sido antecipado" pelo Governo.Lança ainda duras críticas ao primeiro-ministro por "deixar o país com o maior número de falências"."Fala como se tivesse feito um milagre económico, mas o seu legado é a pobreza", atira Ventura.