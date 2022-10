Chega vai pedir ao Ministério Público para investigar alterações do IBAN no Portal das Finanças

PSD afirma que portugueses cada vez mais "asfixiados por impostos, taxas e taxinhas"

O líder parlamentar do PSD foi o primeiro a fazer perguntas ao primeiro-ministro e referiu um estudo sobre a pobreza: "Que ambição tem este Orçamento de Estado para combater o empobrecimento?".



Joaquim Miranda Sarmento acusa o orçamento de continuar um "política de empobrecimento" e refere a crise na Educação e nos Tribunais.



"Há milhares de jovens sem professores, tribunais sem papel, e os portugueses pagam cada vez mais impostos e têm cada vez piores serviços públicos".



Miranda Sarmento terminou a sua intervenção atirando: "Quando se atira dinheiro para cima do problema geralmente so um deles desaparece e raramente é o problema."



Já em resposta ao deputado, o primeiro-ministro sublinhou o crescimento de 2,8% por ano, desde 2015.

"Pela primeira vez, desde o início do século, começámos a aproximar-nos dos países mais ricos da UE", acrescentou, e disse ainda que "em cada período de governação do PS" o país cresceu mais do que com a direita no poder.



Costa referiu ainda que se o PSD estivesse à frente do Governo, Portugal teria 4,5 milhões de pobres: "É a estimativa da pobreza antes das prestações sociais e das pensões. De 2015 para 2021 a taxa de pobreza ou exclusão social baixou de 26,4% para 22,4%".